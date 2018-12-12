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حوادث

إحباط تهريب أدوية ومستحضرات تجميل قادمة من السعودية في مطار برج العرب

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
نجح رجال جمارك مطار برج العرب بالإسكندرية، أمس الثلاثاء، في إحباط محاولة راكبة قادمة من السعودية تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل والعطور غير المصرح بتداولها فى مصر، بالمخالفة لقوانين مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد.

اشتبه رجال الجمارك في الراكبة "ف.أ.ي" أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط "فلاى إيجبت" رقم "274FT" القادمة من جدة، حيث تلاحظ من فحص جواز سفرها كثرة ترددها.

وأقرت الراكبة - في إقرار وصول الراكب- أنها تحمل حقيبتين بهما أمتعة شخصية فقط، إلا أنه بتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" تبين وجود أجسام معتمة.

وبتفتيش أمتعة الراكبة ذاتيا تبين وجود 3456 قرص فوار لدواء سولبادين داخل شرائط ومفرغ من العلب وملفوف عليه بلاصق وبلاستك ألوان وهو غير مسجل بوزارة الصحة ويحتوى على كودايين بتركيز 8 مجم فى الجرعة الواحدة ويروج له باعتباره مسكنا للألم، و323 عبوة كريم ومستحضر تجميل، و24 زجاجة عطور ماركات عالمية مقلدة ومجهولة المصدر مخبأة بين طيات الملابس.

وقرر محمود فرغلى، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 68 لسنة 2018 وإحالة الراكبة للنيابة للتحقيق معها، وقيمة التعويضات الجمركية بمبلغ 55100 جنيه.

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