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برلمان

وزيرة الصحة في البرلمان: مليش شلة.. وهدفنا خدمة المريض

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:35 م
هالو زايد وزيرة الصحة
هالو زايد وزيرة الصحة
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه من أسباب سفر الأطباء وتقديم استقالاتهم، أن الطبيب يفاجأ بمعاملته بقانون الخدمة المدنية، وتواجده بمناطق نائية لا يوجد فيها مياه شرب، او اجازات، مشيرة الى أن خلو الوحدات والمستشفيات ليس ظاهرة في القرى والصعيد فقط بل هنا، أيضا، بسبب إجازات الأطباء والاستقالات.

وتابعت:، نسعى لتطبيق نموذج المستشفيات النموذجية، في ٣٠ مستشفى و١٢٥ وحدة صحية، بتكلفة ٣.١ مليار جنيه، والتي ستضمن وجود أجور عادلة وتقديم خدمة جيدة.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الصحة ستتكفل بجميع مصروفات حضور الأطباء والعاملين، المؤتمرات الطبية، التي تؤهلهم للحصول على تجديد ترخيص عملهم، وذلك حتى لا يكون عليهم تكلفة.

وحول مشكلات التمريض، قالت الوزيرة، إن الوزارة ضاعفت العدد وفتحت ٩ مدارس جديدة، وألغت الحد الأدنى في القبول بالمدارس من الإعدادية.

وقالت الوزيرة، "مليش شلة أو مجموعة، وهدفنا خدمة المريض ونعمل حاجة تليق ببلدنا"، مشيرةً إلى أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب منا أن نتحمل أكثر.

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