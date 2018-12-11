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فن

نانسى عجرم تبدأ الترويج لـ الحب زى الوتر

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:04 م
صدى البلد
شروق إبراهيم
بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترويج لكليبها الجديد "الحب زي الوتر" الذي انتهت من تصويره منذ شهرين.

وفضلت نانسي تأجيل طرح الكليب من أجل أغنية بدنا نولع الجو التي حققت نجاحا كبيرا، لتقرر خروجه إلى النور قبل نهاية ٢٠١٨.

الحب زي الوتر من آخر ألبوماتها "حاسة بيك" الذي طرحته في أبريل ٢٠١٧، فيما ستغيب نانسي عن الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة لحين وضع طفلتها الثالثة.

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