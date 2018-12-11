وزيرة الصحة: اتفاقية مع فرنسا لتطوير منظومة الطوارئ في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن المشكلة في إعادة تشغيل بعض المستشفيات التكاملية ، تعود إلى النقص الكبير فى الأطباء، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة استقالات كبيرة خاصة في مجال التخدير والعناية المركزة.



وأكدت "زايد" خلال كلمتها بالبرلمان، أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة للعمل على توفير مصل الكلب، مقترحة أن يتم توفير الأمصال في المستشفيات فقط وليس في الوحدات خاصة أن الخطورة لا تظهر إلا بعد 6 أيام. ولفتت إلى توقيع اتفاقية مع فرنسا لتطوير منظومة الطوارئ في مصر.



وفيما يخص شكاوى السيارات المجهزة لذوى الإعاقة ، أكدت الوزيرة أن القانون هو من يحدد التعامل وتم تخصيص موقع إلكتروني للتسجيل عليه ومعرفة موعد الكشف فضلا عن تقليص مدة الرد على التظلمات من شهرين إلى 15 يوما لتقليل قوائم الانتظار.



وحول عجز الحضانات قالت الوزيرة إن 50% من الحضانات تكون خالية من الأطفال ولكن المشكلة تتمثل فى عدم وجود أطباء بالشكل الكافي، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة فى محافظتي السويس والإسماعيلية خلال شهر يناير المقبل.