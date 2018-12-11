صالح جمعة: فضلت الأهلي على بنفيكا وسبورتنج لشبونة

أكد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، أنه لم يتردد في قبول عرض القلعة الحمراء للعودة إلى مصر أثناء تواجده مع نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.



وقال جمعة في حواره لبرنامج الأهلي الليلة على قناة النادي الأهلي مع عمر ربيع ياسين، إنه تألق مع ماديرا البرتغالي ونجح في صناعة العديد من الأهداف وسجل أهدافًا رائعة، لكنه لم يجد المردود الجماهيري.



وأضاف :"تلقيت عروضًا من بنفيكا وسبورتنج لشبونة، ولكن عندما اتصل بي علاء عبد الصادق رحبت بالعودة على الفور إلى مصر، رغم قراري السابق بالاستمرار في أوروبا".