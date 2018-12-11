القومي للبحوث يحذر: اللحوم المصنعة تسبب السرطان .. فيديو

قال فوزي الشبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن أي مادة غذائية تُحفظ لفترة لحين استهلاكها مثل اللحوم المصنعة، لابد من إضافة المواد الحافظة عليها.



وأوضح "الشبكي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المواد الحافظة عبارة عن مركبات تقتل أي نمو للبكتيريا، مشيرا إلي أن المواد الحافظة معرضة للبكتيريا التي تفرز سموما بداخلها.



وأضاف أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن المواد الحافظة مثلما تقتل البكتيريا قد تقل الإنسان أيضا وتسبب له العديد من الأضرار، والذي قد يصل مع مرور الوقت إلى الإصابة بالسرطان.

