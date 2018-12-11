الطيران المدني تحتفل بيوم الوفاء وتدشن بروتوكولا جديدا مع وزارة الثقافة

أقامت وزارة الطيران المدنى مساء اليوم احتفالية بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "يوم الوفاء"، تحت رعاية وزير الطيران المدنى الفريق يونس المصري، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وبمشاركة عدد كبير من العاملين وأسرهم من المحالين على المعاش وعدد من الكوادر الشبابية المميزة فضلًا عن العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي هذه الاحتفالية في ضوء توجيهات الوزير بالاهتمام بالجانب الاجتماعي لجميع العاملين بقطاع الطيران، واستمرارًا على التواصل معهم ولحرصه على توفير الدعم المعنوي لأسرة قطاع الطيران المدني.



وأكد وزير الطيران المدنى، أن إختيار هذا اليوم بعنوان "يوم الوفاء" جاء تقديرًا للجهود المبذولة والمخلصة فى عملها من قبل جميع العاملين بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وخاصة ممن أفنوا حياتهم في بناء هذه المنظومة الحيوية وقد وجه سيادته الشكر لهم مؤكدًا على أنهم رموزًا مشرفة ونماذج بناءة يحتذى بهم في العطاء والجدية والتفانى فى العمل.



وفي الحفل تم الإعلان عن تدشين بروتوكول تعاون جديد بين وزارة الطيران المدني ووزارة الثقافة لتبني مواهب أبناء العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة في الفنون المختلفة.



الجدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تأتي فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة الطيران المدني ممثلة فى مصر للطيران ووزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية كون مصرللطيران الناقل الرسمي لنجوم وحفلات الأوبرا .

