وزيرة الصحة من البرلمان: مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء من أدوية الأورام

قالت الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة حققت نجاحًا كبيرًا في ملف قوائم الانتظار التي كانت تسبب الوفاة للعديد من المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لعمل مستشفيات نموذجية متكاملة في كل محافظة.



وأشارت "زايد" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على عدد من طلبات الإحاطة حول تردي أوضاع المستشفيات، إلى أن الوزارة سترسل خلال الفترة المقبلة 100 طبيب للسفر للخارج، على أن يتم استقدام أطباء من إنجلترا لتدريبهم في الداخل عقب عودتهم، بهدف توفير كفاءات مؤهلة في المستشفيات النموذجية.



وأكدت أن الوزارة أنشأت عددا من الهيئات وفقا لمنظومة التأمين الصحي الجديد منها، إنشاء هيئة مقدمي الخدمة وهيئة الرقابة والجودة، ذلك إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي مشيرة إلى الانتهاء من حصر جميع أصول وزارة الصحة فضلا عن حصر كل احتياجات الوزارة من القوى البشرية.



وشددت على نجاح الوزارة فى تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأنسولين، بعد وجود عجز كبير فيه حيث تم ضخ مليون أمبول وبلغ الاحتياطي حاليا 5 ملايين أمبول كاشفة عن وجود احتياطي من ألبان الأطفال يكفى لمدة 6 أشهر بعد إنشاء مخازن استراتيجية حيث تم ضخ 2 مليون و500 ألف عبوة من أصل 3 ملايين عبوة.



وأكدت أن جهود الوزارة خلال أزمة الألبان ساهمت في نزول السعر من 150 جنيها فى السوق السوداء إلى 50 جنيها، بعد أن وفرت الوزارة 30% من احتياجات الأطفال في صيدليات الشركة المصرية مشيرة إلى تحقيق اكتفاء مصل الكلب بعد إن كان الرصيد صفرا.



وتابعت: نسعى إلى توفير الأمصال التي لا تصنع فى مصر من أجل إنشاء مصانع محلية قادرة على إنتاجها معلنة عن وجود مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية الأورام على أن يتحقق النسبة الأكبر من الاكتفاء فى النصف الثانى من 2020.