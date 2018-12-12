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اقتصاد

المالية: الحكومة تنفق 1.1 مليار جنيه على الصيانة في شهرين

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
رفعت الحكومة من فاتورة الإنفاق علي الخدمات بالباب الثاني من مصروفات الموازنة العامة لنحو 3.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الجاري مقارنة بـ2.4 مليار بنفس المدة من العام السابق له بفارق 1.2 مليار جنيه.

وقال تقرير صادر عن وزارة المالية إن نفقات الصيانة سجلت 1.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام 2018 /2019 الجاري مقارنة بـ599 مليونا في نفس المدة من العام السابق له.

وأنفقت الوزارة من الموازنة علي عمليات طبع ودوريات وحقوق التأليف بقيمة بلغت 1.1 مليارا مقارنة بـ 869 مليون جنيه في الفترة من يوليو حتي أغسطس من العام المالي الماضى.

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