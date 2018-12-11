محمد عبده يصل الكويت استعدادا لحفله .. 14 ديسمبر

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن وصول فنان العرب محمد عبده إلى الكويت، استعدادا لحفله الغنائي المرتقب على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر، وكان في استقباله الفنان عبدالله الرويشد.



ويعد هذا أول حفل غنائي للفنان محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.



وعلى جانب آخر، طرحت شركة روتانا، تذاكر حفل محمد عبده المرتقب إقامته بمركز دبي المالي العالمي يوم الأحد ٣٠ ديسمبر الجاري، احتفالًا بالعام الميلادي الجديد 2019، فأصبح متاحا للجمهور طلب التذاكر إلكترونيًا.



ويلتقي محمد عبده مع صقر الأغنية السعودية رابح صقر في حفلين غنائيين بالبحرين، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري على التوالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

