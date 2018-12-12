التحقيقات: تلميذ شبرا كان يجلس على شباك الفصل فسقط من الطابق الثالث

شهدت مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة، سقوط تلميذ بالصف السادس الابتدائي من شباك الفصل بالدور الثالث، أثناء طابور الفترة المسائية، عقب تسلله إلى فصله هاربا من الطابور وجرى تحويله لمستشفى الحسين الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بسقوط تلميذ بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.





وتبين من التحريات بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث وشارك فيها العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، أن الطالب إسلام .إ، بالصف السادس صعد إلى فصله بالدور الثالث أثناء الطابور حيث إن المدرسة تعمل فترة ممتدة وأثناء لهوه وجلوسه على شباك الفصل سقط داخل فناء المدرسة وجرى تحويله إلى مستشفى الحسين الجامعي.





من جانبه قرّر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة المقصرين وأنه جرى إرسال لجنة من المديرية للتحقيق عقب الواقعة مباشرة.



