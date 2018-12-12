ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

التحقيقات: تلميذ شبرا كان يجلس على شباك الفصل فسقط من الطابق الثالث

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 12:31 ص
تلميذ شبرا كان يجلس
تلميذ شبرا كان يجلس على شباك الفصل فسقط من الطابق الثالث
إبراهيم الهوارى
شهدت مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة، سقوط تلميذ بالصف السادس الابتدائي من شباك الفصل بالدور الثالث، أثناء طابور الفترة المسائية، عقب تسلله إلى فصله هاربا من الطابور وجرى تحويله لمستشفى الحسين الجامعي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بسقوط تلميذ بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم الابتدائية التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث وشارك فيها العميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية، أن الطالب إسلام .إ، بالصف السادس صعد إلى فصله بالدور الثالث أثناء الطابور حيث إن المدرسة تعمل فترة ممتدة وأثناء لهوه وجلوسه على شباك الفصل سقط داخل فناء المدرسة وجرى تحويله إلى مستشفى الحسين الجامعي.

من جانبه قرّر طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى أنه ستتم محاسبة المقصرين وأنه جرى إرسال لجنة من المديرية للتحقيق عقب الواقعة مباشرة.

فيما طالب أولياء الأمور بالمدرسة المسؤولين بتركيب المصدات الحديدية حفاظاً على أرواح الطلاب خاصة في المرحلة الابتدائية.

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا لحضور توقيع عقد سد ستيجلر

ارتفاع أعداد هجوم فرنسا إلى 4 قتلى و11 مصاباً

تامر أمين ينفعل على الهواء.. أرضى اتسرقت.. فيديو

عبدالرحمن مجدي: سببان وراء توديع الإسماعيلي كأس زايد

مينا عطا يكشف تفاصيل حياته بعد الزواج ويوجه رسالة لـ محمد شاهين.. فيديو

خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

أول صورة لمنفذ هجوم مدينة ستراسبورج الفرنسية

سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

صالح جمعة يكشف تفاصيل مذهلة من رسالة محمد صلاح له

الشرطة الفرنسية تعلن معلومات جديدة عن منفذ هجوم ستراسبورج

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

ربيع ياسين يوجه رسالة حاسمة إلى صالح جمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟