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تعليم

التعليم: المنظومة الجديدة ستخرج أول دفعة من المبدعين والمبتكرين في 2030

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:21 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها تسعى من خلال نظام التعليم الجديد إلى توفير خدمة تعليمية جيدة للمواطن المصري، مع تحقيق العدالة الاجتماعية لتصل هذه الخدمة بنفس المستوى العالي للجميع.

وقالت الوزارة خلال تفاعلها مع الرد على استفسارات المواطنين على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أن نظام التعليم الجديد يقدم تعليمًا يركز على المتعلم، مشيرةً إلى أن الهدف أن يكون لدينا تعليم للحياة وليس للامتحان .

وأضافت الوزارة أن نظام التعليم الجديد، سيساعد على تخريج طالب مبدع ومبتكر مستمر فى التعليم طوال حياته، ولا يعتبر الشهادة هى آخر خطوة في رحلة التعليم، مشيرةً إلى أن نظام التعليم الجديد سيخرج كذلك طالب لديه قدرة تنافسية حقيقية ، بارع في ريادة الأعمال، وقائد قادر على التعبير عن نفسه وقادر على التفكير وأخذ القرارات.

وأخيرًا أوضحت الوزارة أن النظام الجديد هو مشروع لبناء جيل مصري مختلف تمامًا ، ستتخرج أول دفعة منه في عام 2030 ، ومن المخطط أن تكون مواصفاته ومهاراته مطابقة لما جاء فى رؤية مصر للتنمية المستدامة.

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