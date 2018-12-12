مسابقة للطالب المثالي وبطولات رياضية بعلاج طبيعي القاهرة.. اليوم

أكد ضياء أشرف رئيس إتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة علي إطلاق الاتحاد اليوم، لأنشطة متعددة لطلاب الكلية.
وأوضح ضياء في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه من المقرر أن تنطلق مسابقة للطلاب بألعاب مختلفة كالتنس طاولة وكرة اليد وغيرها بجوائز مالية تمنح للفائزين.
وذكر أن مسابقة الطالب المثالي تنطلق اليوم بحضور عدد من دكاترة الكلية موضحا أن درجات المسابقة تنقسم بين 20 درجة على الثقافة و20 درجة على المظهر و20 درجة عن المعلومات العامة و 20 درجة على المعلومات التاريخية والجغرافية وغيرها حيث أن الفائز يتم تكريمة من عميد الكلية ويمنح جائزة مالية.