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تعليم

جامعة القاهرة تنظم ندوة بعنوان تطوير العقل المصري.. اليوم

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:43 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة اليوم ندوة بعنوان " تطوير العقل المصري والتنمية الشاملة " ، وذلك بمناسبة مرور 110 أعوام علي إنشاء الجامعة. 

ومن المقرر أن يتحدث خلال هذه الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن أهمية الندوة تأتي في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري الذي يستهدف تغيير أفكار الناس علي أسس من الجدية والعمق والإنتماء للوطن والرقي بالمنظومة القيمية واحترام القانون والبعد عن الخرافات والشائعات.

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