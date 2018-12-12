جامعة القاهرة تنظم ندوة بعنوان تطوير العقل المصري.. اليوم

تنظم جامعة القاهرة اليوم ندوة بعنوان " تطوير العقل المصري والتنمية الشاملة " ، وذلك بمناسبة مرور 110 أعوام علي إنشاء الجامعة.





ومن المقرر أن يتحدث خلال هذه الندوة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق.



