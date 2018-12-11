حصاد 2018 للمحامين..المشروعات الجديدة وشهادة أمان وزيادة دعم العلاج أبرز الإنجازات.. استقالة عضو مجلس وانشقاق نقيب فرعى ودعوة للتظاهر أبرز الأزمات

المشروعات الجديدة وشهادة أمان وزيادة دعم العلاج أبرز الإنجازات

استقالة عضو مجلس وانشقاق نقيب فرعى ودعوة للتظاهر أبرز الأزمات

أزمة القيد

توقيع بروتوكول شهادة «أمان» وأعلى معاش فى مصر

ضرائب الدخل بين الأزمة والتوافق

كارنيهات مكاوى وانشقاقه عن النقيب

قرض المستشفيات والمول بين المؤيد والمعارض



وطالب المعارضين مجلس النقابة بالاطلاع على العقود التي وقعتها النقابة مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الأربعة، مؤكدين أن نقيب المحامين يدير النقابة بشكل فردي، وأن هذا القرض سيمثل عبئا ماليا على النقابة، في حين أصدرت مجالس النقابات الفرعية بيانات تبرأوا فيها من دعوات التظاهر، التي أطلقها معارضي القرض.



وعقب البيان تقدم عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة بإستقالتة على الفيس بوك ، من جانبها قرر مجلس النقابة العامة للمحامين ، قبول استقالة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وتصعيد العضو المنتخب الذي يليه في الأصوات، وهو صالحين المهدي، الذي أصبح، بمقتضى قانون المحاماة، عضوا بمجلس النقابة العامة، وأصدر مجلس النقابة بيانا أوضحت فيه تفاصيل القرض للمحامين كما أعلن عددا من النقباء الفرعيين وأعضاء المجلس تأييدهم لعاشور.





رفع دعم العلاج للمحامين بعد وفاة محامية بالسرطان حالة من الجدل سادت وسط صفحات المحامين بعد اتهام النقابة العامة بالتقصير في علاج المحامية شيماء عبد المنعم خلال مسيرتها العلاجية من مرض السرطان، والتي وافتها المنية الشهر الماضي، بمستشفى مجدي سليمان في المهندسين.



ولكن سرعان ما قامت النقابة بالرد على ما أثير من حديث بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له أن النقابة أنفقت 160 مليون جنيه حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلا: "هل تتخيلون أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أنه نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء عبد المنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".



وأردف "عاشور": "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضا، وكنت شخصيا شاهدا على عقد زواجها من زميل محامي بنادي محامين المعادي، وهو ما يدل على حميمة الصلة مع المرحومة".



وأكد: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخص بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرا لظروف مرضها"، مستطردا: "شعرنا أن العطاء النقابي لا يكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وساهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".



الأمر لم يتوقف عند ذلك، فكشف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن زيادة سقف العلاج بوجه عام مع بداية العام المقبل بنسبة 25 %، من ضمنها رفع إسهام النقابة في عمليات زراعة الكبد من ٥٠ ألف جنيه إلى ١٠٠ ألف، والقلب المفتوح من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألفا، والأمراض السرطانية من 35 ألفا إلى 50 ألفا. وطالب المعارضين مجلس النقابة بالاطلاع على العقود التي وقعتها النقابة مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروعات الأربعة، مؤكدين أن نقيب المحامين يدير النقابة بشكل فردي، وأن هذا القرض سيمثل عبئا ماليا على النقابة، في حين أصدرت مجالس النقابات الفرعية بيانات تبرأوا فيها من دعوات التظاهر، التي أطلقها معارضي القرض.وعقب البيان تقدم عبد الحفيظ الروبى عضو مجلس النقابة بإستقالتة على الفيس بوك ، من جانبها قرر مجلس النقابة العامة للمحامين ، قبول استقالة عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة، وتصعيد العضو المنتخب الذي يليه في الأصوات، وهو صالحين المهدي، الذي أصبح، بمقتضى قانون المحاماة، عضوا بمجلس النقابة العامة، وأصدر مجلس النقابة بيانا أوضحت فيه تفاصيل القرض للمحامين كما أعلن عددا من النقباء الفرعيين وأعضاء المجلس تأييدهم لعاشور.حالة من الجدل سادت وسط صفحات المحامين بعد اتهام النقابة العامة بالتقصير في علاج المحامية شيماء عبد المنعم خلال مسيرتها العلاجية من مرض السرطان، والتي وافتها المنية الشهر الماضي، بمستشفى مجدي سليمان في المهندسين.ولكن سرعان ما قامت النقابة بالرد على ما أثير من حديث بين المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كشف سامح عاشور نقيب المحامين، في بيان له أن النقابة أنفقت 160 مليون جنيه حتى الآن بمشروع علاج 2018، متسائلا: "هل تتخيلون أن نقيب المحامين وقع على كل خطاب علاج، أم أنه نظام علاج تعمل به النقابة، والمحامية شيماء عبد المنعم لم تكن تحتاج لاستثناء".وأردف "عاشور": "بداية أتقدم بالعزاء لوالدتها وأسرتها وزملائها المحامين"، موضحا: "بنتنا شيماء عندما بدأت علاقتها بالمرض 2016، قدمت النقابة كل ما يمكنها لدعمها علاجيا، وفي إطار العلاقات الإنسانية أيضا، وكنت شخصيا شاهدا على عقد زواجها من زميل محامي بنادي محامين المعادي، وهو ما يدل على حميمة الصلة مع المرحومة".وأكد: "لا يوجد سبب واحد يجعل شخص بالنقابة يتعقبها ويترصدها، بل أنها مقيدة ابتدائي منذ عام 2013، ولم تقدم دليل اشتغال خلال السنوات الماضية، والنقابة جددت اشتراكها وأصدرت لها البطاقة العلاجية نظرا لظروف مرضها"، مستطردا: "شعرنا أن العطاء النقابي لا يكفي وتدخلنا وحصلنا على علاج لها على نفقة الدولة استفادت منه، وساهم حتى في تخفيف العبء على النقابة".الأمر لم يتوقف عند ذلك، فكشف سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن زيادة سقف العلاج بوجه عام مع بداية العام المقبل بنسبة 25 %، من ضمنها رفع إسهام النقابة في عمليات زراعة الكبد من ٥٠ ألف جنيه إلى ١٠٠ ألف، والقلب المفتوح من ٣٥ ألفا إلى ٥٠ ألفا، والأمراض السرطانية من 35 ألفا إلى 50 ألفا.

شهدت نقابة المحامين العديد من الأزمات والإنجازات خلال عام 2018، واعتبر مجلس النقابة الحالى بقيادة النقيب سامح عاشور أن الإنجازات التى حققها غير مسبوقة فى أى عهد من المجالس السابقة، كما عانت النقابة فى هذا العام الذى أوشك على الانقضاء العديد من الأزمات وصلت لحد إستقالة أحد أعضاء المجلس لأول مرة فى تاريخ النقابة، كما دعا العديد من المحامين لوقفات أمام مبنى النقابة اعتراضًا على القرض الأخير للنقابة الخاص بمشروعات المستشفيات والمول التجارى.وفى هذا التقرير يعرض صدى البلد أبرز الأزمات والإنجازات التى شهدتها نقابة المحامين بعام 2018.بدأ مجلس نقابة المحامين الحالى عام 2018 بطعن مئات المحامين على شروط القيد لعام 2018 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وأصدرت المحكمة حكما ببطلان هذه الشروط، ورغم ذلك أصر سامح عاشور النقيب العام على موقفه الرافض لإلغاء شروط القيد الجديدة التى أقرها فى عام 2017.وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة تجاوز 600 ألف محامي، طبقًا للمقيدين بالأرقام المسلسلة.وأضاف أن من جددوا "كارنيه" النقابة، هذا العام، 155 ألف محامي فقط بعد تطبيق الشروط الجديدة على القيد ، وأوضح أن الفرق بين المسجلين فعليًا والذين جددوا يتمثل في المشتغلين بالمهنة وعدم المشتغلين بها، كما يتضمن الوفيات من أعضاء النقابة.وأبدى عاشور رفضه لاشتغال عدد من أعضاء النقابة في وظائف أخرى، قائلا: "إحنا مضارين من التضخم الرقمي لأنه شايل كارنيه المحاماة، وبيشتغل في أي وظيفة تانية مهما كان نوع الوظيفة بالنسبة لي عبء، ومينفعش يبقى سواق تاكسي أو ميكروباص ويتخانق ويقف مع ظابط المرور يعمل خناقة في الميدان، ويطلع كارنيه النقابة ويقوله أنا محامي وده حصل فعلا ودي ثغرة".وتابع: "مينفعش نخلي كارنيه نقابة المحامين في جيب حد مبيشتغلش في المحاماة".يشار إلى أن مجلس النقابة العامة، تسبب في أزمة كبرى على مدار عامين، منذ صدور شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، التى أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما ببطلانها، أيدته المحكمة الإدارية العليا بعد رفض طعون الممثل القانوني للنقابة.وقَّع سامح عاشور، نقيب المحامين، فى ابريل من العام الحالى ، بروتوكول تعاون مع يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، لشراء شهادة أمان المصريين، بمقر البنك الرئيسي.وأكد عاشور، في تصريحات صحفية وقتها، أن مجلس النقابة يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، من خلال زيادة المعاشات التي ستصل حدها الأقصى في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، بينما يصل حدها الأدنى إلى 700 جنيه، مشيرا إلى أن أأن هذا أعلى معاش تقدمه النقابات في مصر.وأضاف: «طبقت النقابة معاش الدفعة الواحدة، ويصل حده الأقصى لـ100 ألف، وحده الأدنى 25 ألفا، إضافة لتوقيع بروتوكول شهادة أمان اليوم مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث أن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفيين أصحاب المعاشات».شارك في حفل توقيع البروتوكول، خالد أبوكريشة أمين عام النقابة، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبوبكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء عبدالجواد أحمد ومصطفى البنان وصلاح مقلد ومحمد عريضة وأحمد عبدالحفيظ وكمال مهنا، وهشام زين نقيب شمال القاهرة، وعن البنك علاء فاروق رئيس إدارة التجزئة المصرفية، ونرمين شهاب الدين رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.أصدرت نقابة المحامين بيانا، فى أغسطس من العام الحالى، حول قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على النحو 20 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائى، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.وأكد البيان أن نقابة المحامين ستتخذ مسارين للتعامل مع القرار الأول، التفاوض من أجل إنهاء تحصيل كامل الضريبة المستحقة على المحامى بفئات محددة وقطعية من المنبع، والثانى اتخاذ كافة الوسائل القانونية للمنازعة فى هذا القرار الجديد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك كله مع استمرار التفاوض المفتوح مع وزير المالية وكافة العاملين بمصلحة الضرائب للوصول إلى أفضل الحلول التى توفق بين حق الدولة فى الضريبة وحق المحامى فى عدم سداده غير المستحق عليه قانونا وواقعيًا.ودعا سامح عاشور، فى بيان أعضاء مجلس النقابة العامة لانعقاد عاجل الساعة الحادية عشر صباح يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجارى عقب إجازة عيد الأضحى المبارك للتدارس فيما يجب اتخاذه فى هذا الشأن.وبعد أيام من بيان النقابة توافقت نقابة المحامين ووزارة المالية على حل الأزمة التى ثارت بينهما، بسبب رفع معدل تحصيل الضرائب ورسوم التقاضي، حيث أنهى اللقاء الذى عقده نقيب المحامين سامح عاشور مع وزير المالية محمد معيط، الجدل بشأن قرار المالية بزيادة ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين تحت حساب ضريبة الدخل رقم 381 لسنة 2018، وتم تعديل القرار ليصبح حساب الضريبة المستحقة وفقًا لدرجة قيد الدعوى أمام المحاكم المختلفة، وليس وفقًا لدرجة قيد المحامى كما كان التوصيف بالقرار الأول وفقا لمضامين القرار رقم 404 الذى صدر قبل يومين.«إصدار محب المكاوى نقيب الدقهلية أول كارنيه خاص به خارج لجنة القيد بنقابة المحامين و دون التقيد بإجراءات القيد».. ذلك الخبر الذى قامت له الدنيا فى نقابة المحامين ولم تقعد عقب قيام محب مكاوى، نقيب دكرنس، اجتماعًا دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة، وحضر له خمسة نقباء من ٣٨ نقيبا وعضو عام واحد من ٥٦ عضوا.وتعد تلك الواقعة الفريدة من نوعها منذ تأسيس نقابة المحامين 1912 بإعتبار أن نقيباَ فرعياَ نصّب من نفسه نقيباَ عاماّ، جعلت النقابة فى حالة من الإنقسام بين مؤيد ومعارض.فى سبتمبر من العام الحالى كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن شركات عالمية ستمول مشروع إنشاء النقابة لـ 3 مستشفيات عالمية ومول تجاري، عن طريق قرض بقيمة 170 مليون يورو.وبعد أكثر من شهر على الإعلان عن تفاصيل القرض، أصدر عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وحسن تمام نقيب غرب الإسكندرية، ومحب مكاوي، نقيب شمال الدقهلية، وفرج سعيد، نقيب غرب طنطا، ومحمود الداخلي، نقيب 6 أكتوبر، وسعيد حسن، نقيب السويس، ونبيل عبدالسلام، نقيب الإسماعيلية، ومجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بيانا رفضوا فيه القرض.