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برلمان

حسني: منتدى أفريقيا 2018 علامة إيجابية على عودة العلاقات الجيدة مع القارة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
أحمد حسني رئيس اتحاد
أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر
معتز الخصوصى
قال أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد، وأحد المشاركين في منتدى أفريقيا 2018 إن المنتدى نجح بامتياز في تقديم رسالة اقتصادية وسياسية تعبر عن تواصل مصر الممتد مع دول القارة الإفريقية وانفتاحها على العالم وأن توقيت المنتدى في غاية الأهمية بالتزامن مع تولي مصر الاتحاد الأفريقي مما يعكس اهتمام والتزام مصر بقضايا القارة الأفريقية والحرص على تعزيز البنية الاستثمارية وتعزيز آفاق التنمية داخل القارة.

وأضاف "حسنى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشاركة الشباب في هذا الحدث أتاح الفرصة لرواد الأعمال منهم لطرح أفكارهم وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وصقل مهاراتهم بما يفتح آفاقاً مختلفة للتعاون بين شباب القارة في المستقبل.

وتابع قائلاً: إن تنظيم المنتدى كان حضارياً يعبر على قدرة مصر في تنظيم المؤتمرات والأحداث الهامة الكبيرة وأن منتدى أفريقيا 2018 علامة إيجابية وقوية لعودة مصر لتبادل التجارة والعلاقات الجيدة بين دول القارة الأفريقية.

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