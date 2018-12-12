حسني: منتدى أفريقيا 2018 علامة إيجابية على عودة العلاقات الجيدة مع القارة

قال أحمد حسني رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامي لحزب الاتحاد، وأحد المشاركين في منتدى أفريقيا 2018 إن المنتدى نجح بامتياز في تقديم رسالة اقتصادية وسياسية تعبر عن تواصل مصر الممتد مع دول القارة الإفريقية وانفتاحها على العالم وأن توقيت المنتدى في غاية الأهمية بالتزامن مع تولي مصر الاتحاد الأفريقي مما يعكس اهتمام والتزام مصر بقضايا القارة الأفريقية والحرص على تعزيز البنية الاستثمارية وتعزيز آفاق التنمية داخل القارة.





وأضاف "حسنى" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مشاركة الشباب في هذا الحدث أتاح الفرصة لرواد الأعمال منهم لطرح أفكارهم وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وصقل مهاراتهم بما يفتح آفاقاً مختلفة للتعاون بين شباب القارة في المستقبل.



