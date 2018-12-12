ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

والي: تعاملنا مع 1150 من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات بلا مأوى

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
محمد عبد المنعم
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن فريق التدخل السريع بالوزارة نجح حتى الآن في التعامل مع 1150 حالة من الحالات الإنسانية لرجال وسيدات بلا مأوي كانوا يفترشون الأرصفة، وأودع أغلبهم في دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة، مع توفير الرعاية المناسبة والحياة الكريمة لهم.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات صحفية أن الفريق أيضًا نجح خلال الشهر الماضى فقط في التعامل مع 52 حالة وإيداعهم دور مسنين أو دور رعاية أيتام، كما تم التعامل مع 31 حالة من المشردين دون مأوى وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى.

وأشارت إلى أن "التضامن" تولى اهتمامًا كبيرًا لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية في حالة رصد تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين، وذلك عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة 16439 و16528 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الوزيرة أن فريق التدخل السريع- الذى تم إنشاؤه عام 2014- مكون من 8 أعضاء من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بالوزارة ولديهم الخبرة والقدرة على التعامل في مجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه وبعد نجاح تجربته على المستوى المركزى؛ تم تشكيل فرق للتدخل السريع بجميع المحافظات تعمل بنفس آلية الفريق المركزى.

ترشيحاتنا

مشاهدة مباراة الاسماعيلي والرجاء المغربي 11-12-2018 بث مباشر

أسعار خرافية لتذاكر كأس العالم للأندية في الإمارات

لجنة الحكام ترفض إشراك نجل أحمد الشناوي في إدارة مباريات الدوري الممتاز

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع

ارتفاع عدد ضحايا حادث ستراسبورج في فرنسا إلى قتيلين و11 مصابا

خناقة في البيت الأبيض بين ترامب وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ.. فيديو

محمد صلاح يبدع في هدفه الأول بشباك نابولي بدوري الأبطال ..فيديو

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات للمواطنين إلى 7 فبراير

الشرطة الفرنسية تكشف هوية منفذ هجوم ستراسبورج

صالح جمعة يكشف تفاصيل مذهلة من رسالة محمد صلاح له

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم العلمين الجديدة إلى 31 شخصاً

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟