اليوم.. محاكمة 215 متهماً بقضية كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".



