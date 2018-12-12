البرلمان على صفيح ساخن.. وزيرة الصحة أمام سيل عارم من انتقادات النواب.. هالة زايد: نعاني من نقص الأطباء.. ومليش شلة.. ومشروع قومي للاكتفاء من أدوية الأورام

هالة زايد:

مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء من أدوية الأورام

مليش شلة.. وهدفنا خدمة المريض

حساسين: هناك نقص شديد في الأدوية



ولفتت أيضا أنه بالتوازى مع التأمين الصحى، يتم العمل فى مشروع المستشفيات النموذجية بالوحدات الصحية فى كل محافظة بنظام الإحالة وتم البدء فى تدريب 100 طبيب فى الخارج.



وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنها اضطرت لتيسير الإجراءات التي تعمل على زيادة أعداد التمريض خلال الفترة المقبلة، قائلة: "حنفية التمريض كانت مقفلة وفتحتها ".



وكشفت عن أنها خفضت الحد الأدنى للقبول فى التمريض ووافقت على فتح فصول تعليمية جديدة ، إلى جانب النزول بمدة السن إلى 6 أشهر فضلا عن الاتفاق مع وزير التعليم على النزول للقبول بالتمريض للحد الأدنى.



وأشارت إلى أن المشكلة في إعادة تشغيل بعض المستشفيات التكاملية، يعود إلى النقص الكبير فى الأطباء، حيث شهد السنوات الثلاث الأخيرة استقالات كبيرة خاصة في مجال التخدير والعناية المركزة، لافتة إلى أن ما يقرب من 180 طبيبا من أطباء التخدير والعناية المركزة في مستشفى القصر العيني لافتة إلى وجود عجز كبير فى الصيدلة.



وأكدت الوزيرة أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة للعمل على توفير مصل الكلب ، مقترحة أن يتم توفير الأمصال في المستشفيات فقط وليس في الوحدات خاصة أن الخطورة لا تظهر إلا بعد 6 أيام لافتة إلى توقيع اتفاقية مع فرنسا لتطوير منظومة الطوارئ في مصر.



وفيما يخص شكاوى السيارات المجهزة لذوى الإعاقة، أكدت الوزيرة أن القانون هو من يحدد التعامل وتم تخصيص موقع إلكتروني للتسجيل عليه ومعرفة موعد الكشف فضلا عن تقليص مدة الرد على التظلمات من شهرين إلى 15 يوم لتقليل قوائم الانتظار.



وحول عجز الحضانات قالت الوزيرة أن 50% من الحضانات تكون خالية من الأطفال ولكن المشكلة تتمثل فى عدم وجود أطباء بالشكل الكافى، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة فى فى محافظتي السويس والإسماعيلية خلال شهر يناير المقبل.



وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة حققت نجاحا كبيرا في ملف قوائم الانتظار التي كانت تسبب الوفاة للعديد من المواطنين، لافتة إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لعمل مستشفيات نموذجية متكاملة في كل محافظة.



وتابعت الوزارة تسعى إلى توفير الأمصال التى لا تصنع فى مصر من أجل إنشاء مصانع محلية قادرة على إنتاجها معلنة عن وجود مشروع قومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أدوية الأورام على أن يتحقق النسبة الأكبر من ذلك الاكتفاء فى النصف الثانى من 2020.



وأشارت إلى اتفاق الوزارة مع القوات المسلحة على إنشاء 15 مصنعا لتصنيع مشتقات الدم مؤكدة ان تجديد المستشفيات عملية مكلفة جدا حيث تصل قيمة ال300 سرير إلى 750 مليون جنيه.



من جانبها، شنت النائبة إلهام المنشاوي، هجوما حادا على الوزيرة، قائلة: «الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي».



وأكدت النائبة، أنه على الرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة لمواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عدد من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة.



بدوره انفعل النائب سعيد حساسين، لعدم وجود أدوية في الصيدليات قائلا: "تعرضت لحادثة وابنى ذهب للصيدلية لشراء 4 أدوية فلم يجد سوى واحد فقط، وهي ظاهرة متكررة، وأنا عارف أن في مشاكل لكن عايزين حل".

في جلسة استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس النواب، برئاسة النائب السيد الشريف، وكيل المجلس، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة والمناقشة والبيانات العاجلة المقدمة من النواب، والتي انطلقت منذ تمام الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساءًا، حيث استعرض الأعضاء قرابة 80 طلب إحاطة وعدد من الأٍئلة بشأن المنظومة الصحية في مصر.في البداية، أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد وجود أزمة بالنسبة للقوى البشرية العاملة فى القطاع الصحي والذى لا يشمل الأطباء والممرضين فقط.وقالت إنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثناء القوى البشرية من العاملين فى قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، موضحة أن هناك تحويلات بالعملة مهمة من العاملين فى الخارج لكن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أكبر بكتير لذا جاءت الموافقة على الاستثناء إلا بموافقة وزير الصحة.وأشارت الوزيرة إلى أن هناك أزمة أخرى متمثلة فى قلة الخريجين من كليات الطب حيث إن عددهم لا يتناسب مع عدد السكان وهو 103 آلاف سنويا ويعد قليل جدا بالنسبة للمعايير الدولية و60% منهم يعملون فى المملكة العربية السعودية، فضلا عن فتح مدارس أكبر للتمريض لمواجهة تلك الأزمة.وفى هذا السياق، كشفت الوزيرة عن توجيهات من قبل القيادة السياسية بتقديم وزارة الصحة خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناءا على حضورهم مؤتمرات وتدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب يحصل عليها؛ على أن تتكفل وزارة الصحة جميع المصروفات الأطباء فى هذا الشأن كضمانة لاستمرار تعليم وزيادة خبرات الأطباء، موضحة أنه سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.وفى سياق آخر، لفتت زايد، إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط للتعاقد مع الشركات القومية التي يستند لها التشغيل غير الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة والنموذجية ووحدتها والتأمين الصحى، مشيرة إلى أن تلك الشركات مسئوليتها عمل الصيانة العامة وصيانة الاسانسيرات والتكيفات والحديقة ويكونوا متواجدين بشكل دائم.وأشارت الوزيرة إلى قرار تصنيع مشتقات الدم الذى تم حاليا فقط فى 4 دول لأنها تجربة شديدة الحساسية، وتم تحضير المشروع مع القوات المسلحة وتجهيز 15 مركزا من خلال تحسين البنية التحتية لها، وإنهاء أوامر الشراء، والبعض سافر إلى ألمانيا للتدريب والتعاقد مع شركة استشارية من فرنسا للإشراف على المشروع وذلك بمعونة أمريكية.وبالنسبة للشركات الأدوية المتوقفة عن العمل تم اتخاذ قرار وزارى لإعادة إحيائها، وسرعة تسجيل وميكنة النواقص، وفتح بوكسات لأكثر الأدوية نقصا فى السوق وتتسبب فى الوفاة لادخالها بقائمة تصدر من وزارة الصحة بأنها أدوية ليس لها بدائل.وقالت الوزيرة إنه بسبب عدم العمل ضمن منظومة التأمين الصحى فى كل المحافظات وبخاصة الصعيد تم اتخاذ خطوات تمس حياة المواطنين وابرزها القضاء على قوائم الانتظار والتى وصلت إلى 65 ألف عملية تم الانتهاء منها حتى الأن، وكذلك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والامراض السارية والتى تتسبب فى أكبر حالات وفيات فى البلاد والقيام بمعالجة المصابين على نفقة الدولة، فضلا عن عمل صندوق سيادى للاستدامة المالية للصرف على تلك المبادرات.