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غضب فلسطيني من قطر.. حركة فتح تشن هجوماً شرساً على العمادي.. الدوحة تتدخل في الشأن الفلسطيني بشكل غير مقبول.. الجاغوب يكشف الأهداف القطرية الخبيثة من وراء إدخال المال لقطاع غزة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
  • الجاغوب:
  • قطر سلّمت الموساد بصمات الفلسطينيين
  • الدوحة تتدخل في شأننا بشكل غير مقبول
  • ليبرمان يهاجم الأموال القطرية

يثير الدور القطري في القضية الفلسطينية خلافات شديدة داخل الأوساط الفلسطينية، وهو ما اتضح في هجوم حركة فتح على الجانب القطري، وكشفها عن العديد من التدخلات القطرية في القضية الفلسطينية بشكل يؤدي إلى تعطيل المصالحة الفلسطينية وخدمة المصالح الإسرائيلية.

وقالت حركة فتح، أمس الثلاثاء، إن السفير القطري، محمد العمادي، أخذ بصمات الفلسطينيين في قطاع غزة وسلمها للموساد وذلك على خلفية إعلان السفير القطري أن بلاده قدمت طلبًا إلى الجانب الإسرائيلي يتعلق بإقامة مطار في غزة يعمل مبدئيا بإشراف الدوحة.

وأضاف رئيس المكتب الإعلامي- مفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة، منير الجاغوب، في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام الفلسطينية، إن "حماس" جعلت العمادي وسيطًا عند إسرائيل، بهدف إنشاء مطار وميناء في قطاع غزة، لافتًا إلى عدم جود رغبة لدى حماس للعودة إلى الصف الوطني والوحدة. وأوضح الجاغوب: "من الواضح أن لديها مشروعًا خاصًا يتمثل بإقامة دولة في غزة فقط".

وفيما يتعلق بموقع فتح من الدور القطري الذي اعتبرته الحركة غير مرغوب فيه، قال الجاغوب: "كنا نأمل من القطريين أن يعملوا على فتح ممر آمن يربط بين الضفة وغزة كما جاء في اتفاق أوسلو، بدل ادعاء عمل مطار وميناء ومعبر بعيدًا عن الأراضي الفلسطينية".

وشدّد على أن أخذ قطاع غزة بعيدا عن الكل الفلسطيني، أمر مرفوض بشكل كامل، واصفا أي شيء يجري خلف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بـ "العبثي"، في إطار حديثه عن قطر وسياستها الأخيرة.

وتابع الجاغوب: إن العمادي ليس الجهة المسؤولة عن القطاع، ونرجو من دولته عندما تريد تقديم المساعدة، ألا تتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي والوقوف إلى جانب قضيتنا ودعمها، مؤكدًا أن الفلسطينيين لا يتدخلون في الشأن الداخلي للدول العربية.

واعترض رئيس المكتب الإعلامي لـ "فتح" على طريقة صرف قطر لرواتب موظفي حماس، متهمًا قطر بأخذ بصمات الناس وتسليمها إلى الموساد الإسرائيلي، مؤكدا أن الأمر بـ "الخطير جدا".

ولفت الجاغوب إلى أن قطر رفضت تقديم الرواتب لموظفي حماس بغزة، عندما طٌلبت منها المساعدة في ملف المصالحة، أما الآن تدفع الرواتب من خلف السلطة الفلسطينية وبدون إتمام للمصالحة، "وهذا تدخل بحت في شأننا الداخلي".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد ذكرت أن الدوحة سلمت تل ابيب قائمة بـ 80 ألف اسم من حركة حماس سيتم تحويل التمويلات القطرية لهم عبر إسرائيل.

وتابعت الصحيفة العبرية أن قطر سلمت إسرائيل أيضًا قائمة بالممنوعين من تمويلات الدوحة وهم عدد من قيادات حركة حماس الذين لا ترضى عنهم قطر وفقًا لـ جهاز الأمن العام الإسرائيلى "الشاباك" المختص بمتابعة عملية نقل تمويلات قطر لـ حماس. 

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل لديها آلية للتأكد من صحة وصول التمويلات القطرية، للجناح العسكري لحركة حماس من عدمه. وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تصريحات صحفية إلى أن إسرائيل قد حصلت على بصمات الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال وصول استمارات استلام أموال المنحة القطرية من عن طريق الاسم وبصمة الإصبع.

وتقول إسرائيل إنها تعمل مع الجانب القطري على الحيلولة دون تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة لمرحلة أكثر صعوبة من تلك التي عليها اليوم، حيث تخشى إسرائيل أن تؤدي حالة اليأس الفلسطينية إلى تدهور الأوضاع لمواجهة عسكرية مع حركة حماس.

وهاجم زعيم حزب يسرائيل بيتنا، أفيجدور ليبرمان، الأموال القطرية التي تم إدخالها إلى قطاع غزة، معتبرًا أن إسرائيل سمحت بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة دون الحصول على مقابل.

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