الديهي عن الزيادة السكانية: المواطنون لن يشعروا بالإصلاح الاقتصادي.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي عن الأزمة السكانية بعد وصول عدد سكان مصر لـ98 مليون نسمة، قائلا: "مش عارف أقول مبروك علينا ولا أعزي أنفسنا"، مشيرا إلى أنها كارثة كبرى.



وأكد "الديهي" فى برنامجه "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن تى فى"، اليوم الثلاثاء، أن المواطنين لن يشعروا بالإصلاح الاقتصادي الذي حدث خلال الفترة الماضية بسبب تلك المشكلة.



وطالب "الديهي" وسائل الإعلام بضرورة تناول هذه القضية في برامجهم حتي يشعر المواطن بخطر الزيادة السكانية، موضحا أن هذا الرقم الكبير يجب أن يصيب المواطنين بالقلق ويصبح لديهم الوعي اللازم حتى يواجهوا تلك المشكلة بحزم، مؤكدًا أن الزيادة السكانية أخطر من الفساد والإرهاب على مصر.