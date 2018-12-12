اليوم.. محاكمة عصابة دولية حازت 3 ملايين قرص مخدر و4 أطنان حشيش

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر "كابتجون"، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا.





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.



