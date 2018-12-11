هاني البحيري يكشف حقيقة تصميم فستان سعره 200 مليون جنيه

كشف هاني البحيري ، مصمم الأزياء ، عن سعر الفستان العالمي التي ارتدته الفنانة نيكول سابا في حفله في حفل أمس قائلا " سعر الفستان 10 ملايين دولار "، أي ما يقرب من 200 مليون جنيه .



وأضاف في " تصريحات هاتفية " ، أن شركة مجوهرات عالمية ساهمت بوضع مجوهرات على الشكل الخارجي للفستان بقيمة 10 ملايين دولار ، مضيفا أنه قام بتصميم الفستان وجميع الخامات المتواجدة به مصرية 100 %.



وأكد أن الهدف الحقيقي من عرض الفستان هو الترويج عالميا ولفت الأنظار إلى الصناعة المصرية، منوها بأن الفستان الذي تم ارتداؤه في الحفل غير مخصص للبيع .



وأوضح أن الفستان نال إعجاب جميع المتواجدين والحاضرين في الحفل .



