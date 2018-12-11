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حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
كريم جمال
مر أكثر من 106 أعوام على واحدة من أشهر الحوادث فى التاريخ، وهى غرق سفينة تيتانيك الأسطورية، بعدما اصطدمت بجبل جليدي أغرقها فى قاع المحيط، وخلفت عددا ضخما من الضحايا خلفها، من أصل عدد ركابها البالغ 1500 شخص.

ويبدو أن تيتانيك تظهر بين الحين والآخر لتصدم العالم بتفاصيل جديدة، خاصةً بعد العثور عليها عام 1985 على يد البحار وضابط الاستخبارات الأميركي، روبرت بالارد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال روبرت بالارد البالغ من العمر 76 عامًا، إنه قبل 3 سنوات فقط من الإكتشاف الأعظم في حياته كان يعمل في الاستخبارات البحرية لتطوير غواصته الصغيرة، ليتحكم فيها عن بعد من أجل العثور على السفينة الأسطورية الغارقة.

وبعدما نفذت معظم أمواله تقريبًا لجأ إلى سلاح البحرية من أجل تمويل عملياته وبحثه، وقال لنائب رئيس العمليات في سلاح البحرية رونالد ثومنان:" طوال حياتي أريد أن أجد تيتانيك"، ولحسن حظه قوبل طلبه بالموافقة بشرط العثور على غواصتين نوويتين مفقودتين في المحيط الأطلسي منذ ستينيات القرن الماضي.

وبالرغم من الموافقة على الشرط الوحيد، إلا أنه لم يتم البوح بأى تفاصيل عن عمليات البحث عن الغواصتين حتى لا يشك الاتحاد السوفيتي بأن واشنطن تبحث عنهما.

كانت الغواصة الأميركية ثريشر قد غرقت في عام 1963، أثناء اختبار الغوص العميق على بعد 321 كيلومترا من شواطئ بوسطن، ولقي طاقمها بالكامل مصرعه المكون من 129، وبعد 5 سنوات، لقي 99 نفس المصير كانوا على متن الغواصة "سكربين" قرب جزر الأزور البرتغالية.

لحسن الحظ نجح البحار الأمريكي من العثور على الغواصتين النوويتين قبل العثور على السفينة التي كانت الهدف الأساسي من رحلة بحثه، والتى استغرقت 8 أيام فقط للعثور عليها.
حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور
حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور
حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور
حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور
حقيقة العثور على تيتانيك..اكتشفها ضابط مخابرات يبحث عن غواصتين نوويتين..صور

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