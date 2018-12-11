رئيس جامعة بني سويف عن بيع الصبغة الطبية بالمحلات التجارية : لا نتحمل المسئولية

قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إن مستشفى الجامعة ، يقدم خدمة طبية للمواطنين بنسبة 70% على مستوى المحافظة.



وأضاف في" تصريحات تلفزيونية" ، أن المستشفي الجامعي لديه وضع خاص ، خصوصا بعد تحول المستشفى العام الي تخصصى ، موضحا ان نسبة الإقبال ارتفعت للغاية بعد هذا القرار .



وأوضح أن الصبغة الطبية التي يتم استخدامها في إجراء الأشعات للمرضى ، مرخصة من جانب وزارة الصحة المصرية .



وأكد أن الصبغة الطبية لابد ان تتوافر من جانب وزارة الصحة المصرية وهذا لم يحدث منذ فترة .



وعلق رئيس جامعة بني سويف علي تداول بيع الصبغة الطبية في أحد المحلات التجارية قائلا " مش مسئولين عن اللي بيتباع بره المستشفيات ".



ونوه بأن الفترة القادمة ستشهد توفر الصبغة بكمية كبيرة داخل مستشفى بني سويف الجامعي ، والانتهاء من تلك الأزمة .

