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رئيس جامعة بني سويف عن بيع الصبغة الطبية بالمحلات التجارية : لا نتحمل المسئولية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:21 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن ، رئيس جامعة بني سويف
حسام الحارتي
قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف ، إن مستشفى الجامعة ، يقدم خدمة طبية للمواطنين بنسبة 70% على مستوى المحافظة.

وأضاف في" تصريحات تلفزيونية" ، أن المستشفي الجامعي لديه وضع خاص ، خصوصا بعد تحول المستشفى العام الي تخصصى ، موضحا ان نسبة الإقبال ارتفعت للغاية بعد هذا القرار .

وأوضح أن الصبغة الطبية التي يتم استخدامها في إجراء الأشعات للمرضى ، مرخصة من جانب وزارة الصحة المصرية .

وأكد أن الصبغة الطبية لابد ان تتوافر من جانب وزارة الصحة المصرية وهذا لم يحدث منذ فترة .

وعلق رئيس جامعة بني سويف علي تداول بيع الصبغة الطبية في أحد المحلات التجارية قائلا " مش مسئولين عن اللي بيتباع بره المستشفيات ".

ونوه بأن الفترة القادمة ستشهد توفر الصبغة بكمية كبيرة داخل مستشفى بني سويف الجامعي ، والانتهاء من تلك الأزمة .

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