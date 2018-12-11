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محافظات

محافظ الدقهلية: لدينا مدينة للطب بجامعة المنصورة ونحتاج إلى فنادق جديدة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:20 م
الدكتور كمال شاروبيم
الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا مساء اليوم مع عدد من رجال الأعمال وأساتذة جامعة المنصورة وناقش شاروبيم مع الحاضرين عددا من الأفكار والتصورات .

وفي مقدمتها اقتراح إنشاء مدينة طبية متكاملة ورد محافظ الدقهلية قائلا: "أن لدينا في المنصورة والتي تحظى بشهرة عالمية ويمكن أن ندرس إقامة مراكز طبية في تخصصات غير موجودة حاليا لتتكامل مع مراكز الجامعة".

وأضاف: "أننا نحتاج إنشاء فنادق لعدم وجود فندق لائق بالمنصورة على الرغم من الحاجة الملحة لوجود فنادق".

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