نهال عنبر : اعتذرت عن 3 أفلام سينمائية

قالت الفنانة نهال عنبر إنها سعيدة بردود الافعال على برنامجها الجديد كلام ستات.



وأضافت: ليس هناك أى نفسنة بينها وبين زميلاتها وهى سعيدة جدا بالتعاون مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شريهان أبو الحسن.



وتابعت: البرنامج أخذ كل وقتها لدرجة انها اعتذرت عن 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة.



وأضافت انها تقرأ سيناريو فيلم جديد لم تصرح بتفاصيله فى الوقت الحالى .



من المعروف ان آخر اعمال نهال عنبر مسلسل نصيبى وقسمتك والذى شاركت فى بعض قصصه.

