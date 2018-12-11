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فن

نهال عنبر : اعتذرت عن 3 أفلام سينمائية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
سمر سعد
قالت الفنانة نهال عنبر إنها سعيدة بردود الافعال على برنامجها الجديد كلام ستات.

وأضافت: ليس هناك أى نفسنة بينها وبين زميلاتها وهى سعيدة جدا بالتعاون مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شريهان أبو الحسن.

وتابعت: البرنامج أخذ كل وقتها لدرجة انها اعتذرت عن 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة.

وأضافت انها تقرأ سيناريو فيلم جديد لم تصرح بتفاصيله فى الوقت الحالى .

من المعروف ان آخر اعمال نهال عنبر مسلسل نصيبى وقسمتك والذى شاركت فى بعض قصصه.

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