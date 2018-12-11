نهال عنبر : اعتذرت عن 3 أفلام سينمائية

قالت الفنانة نهال عنبر إنها سعيدة بردود الافعال على برنامجها الجديد كلام ستات.
وأضافت: ليس هناك أى نفسنة بينها وبين زميلاتها وهى سعيدة جدا بالتعاون مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شريهان أبو الحسن.
وتابعت: البرنامج أخذ كل وقتها لدرجة انها اعتذرت عن 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة.
وأضافت انها تقرأ سيناريو فيلم جديد لم تصرح بتفاصيله فى الوقت الحالى .
من المعروف ان آخر اعمال نهال عنبر مسلسل نصيبى وقسمتك والذى شاركت فى بعض قصصه.
وأضافت: ليس هناك أى نفسنة بينها وبين زميلاتها وهى سعيدة جدا بالتعاون مع الفنانة هيدى كرم والإعلامية شريهان أبو الحسن.
وتابعت: البرنامج أخذ كل وقتها لدرجة انها اعتذرت عن 3 أعمال سينمائية دفعة واحدة.
وأضافت انها تقرأ سيناريو فيلم جديد لم تصرح بتفاصيله فى الوقت الحالى .
من المعروف ان آخر اعمال نهال عنبر مسلسل نصيبى وقسمتك والذى شاركت فى بعض قصصه.