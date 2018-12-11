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حوادث

وقف تنفيذ عقوبة حبس تامر عبد المنعم في قضية شيكات محمد فؤاد

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:22 م
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
قسم الحوادث
أمر المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول لشمال الجيزة، اليوم، بوقف تنفيذ العقوبة ضد الفنان والمنتج تامر عبد المنعم في القضية رقم ١١٢٣٣ لسنة ٢٠١٧ و المستأنفة بالقضية رقم ٥١٦٧ لسنة ٢٠١٨ والخاصة بالشيكات المحررة من جانب تامر عبد المنعم لصالح المطرب محمد فؤاد.

وكانت محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار عماد الدرملي بحبس تامر عبد المنعم ٣ سنوات في قضية تحرير الشيك الأول، فيما قضت محكمة الدقي الجزئية برئاسة المستشار حسام الدين البدوي بعدم جواز نظر الدعوي في الشيك الثاني لسابقة الفصل في الدعوى.

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