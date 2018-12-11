ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد صلاح يهدر فرصة الهدف الأول لـ ليفربول في شباك نابولي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:16 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أهدر النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فرصة الهدف الأول لفريقه، في شباك نابولي الإيطالي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد آنفيلد، في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء عن طريق تمريرة رائعة جاءت عن طريق روبينسون من الجبهة اليسرى ولكن استلام مو للكرة أبعدها عنها لتسقط في يد حارس مرمى الفريق الإيطالي.

ترشيحاتنا

أيمن يونس يوجه رسالة إلى جماهير ومسئولي الزمالك

ننفرد بنشر حركة تنقلات وزارة الداخلية الجديدة

إصابة 16 شخصا بحادث تصادم بين سيارة تريلا وأتوبيس بدمنهور

تامر أمين ينفعل على الهواء.. أرضى اتسرقت.. فيديو

الثلاثاء الأسود.. طلاب فرنسا ينتفضون ضد تركيع الشرطة لزملائهم.. فيديو

شاهد .. منة فضالي بإطلالة كلاسيكية جذابة

كبير مستشاري ترامب يكشف ملامح صفقة القرن

لجنة الحكام ترفض إشراك نجل أحمد الشناوي في إدارة مباريات الدوري الممتاز

وزير الصناعة يزف خبرا سارا عن صفر جمارك.. فيديو

صالح جمعة: فضلت الأهلي على بنفيكا وسبورتنج لشبونة

سهير رمزى تتخلى عن الحجاب فى آخر ظهور.. صور

شاهد.. رئيسة وزراء بريطانيا عالقة بالسيارة.. وميركل تنتظرها في البرد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

الحلم فكرة.. حمدى استقال من وظيفة فى بنك فأصبح مديرا لمصنع ملابس.. صور

فيديو

في ذكرى ميلاد نجيب محفوظ.. حرفي زخرفة يروي كواليس نشأة الأديب ولمساته الإنسانية بالجمالية.. فيديو
محمد صلاح يبدع في هدفه الأول بشباك نابولي بدوري الأبطال ..فيديو
القومي للسكان: ارتفاع عدد المصريين بالداخل إلى 98 مليون نسمة
كافاني يتقدم بالهدف الأول لسان جيرمان في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
رئيس المجلس التصديري للجلود: مدينة الروبيكي نقلة حضارية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟