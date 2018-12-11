محمد صلاح يهدر فرصة الهدف الأول لـ ليفربول في شباك نابولي

أهدر النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي فرصة الهدف الأول لفريقه، في شباك نابولي الإيطالي خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد آنفيلد، في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



استلم محمد صلاح الكرة داخل منطقة الجزاء عن طريق تمريرة رائعة جاءت عن طريق روبينسون من الجبهة اليسرى ولكن استلام مو للكرة أبعدها عنها لتسقط في يد حارس مرمى الفريق الإيطالي.