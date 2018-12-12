نظر دعوى بطلان مادة في قانون الشرطة 5 يناير

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، بطلان نص المادة 64 من القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاصة بهيئة الشرطة بجلسة 5 يناير المقبل.





وأكدت الدعوى المقامة من طارق على وحملت رقم 40 لسنة 32 دستورية واختصمت رئيس مجلس الوزراء وآخرين أن المادة 64 مخالفة لنص المادة 40 من الدستور .



