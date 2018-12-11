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عمرو نصار: قارة إفريقيا هي أكبر منجم خيرات في العالم

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:23 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن قارة إفريقيا هي أكبر منجم خيرات في العالم.

وأضاف: خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، "أن تنظيم مصر المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية يرجع لأنها الأخ الأكبر للأفارقة واللي عنده خبره، واللي يقدر يلم الدنيتا كلها وقلبه على خواته فعلا".

وتابع: أن مؤتمر وزراء التجارة الأفارقة الذي سيعقد قريبا سيناقش تفعيل الاتفاقية القارية.

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