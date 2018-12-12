ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

اليوم.. شعبة الأدوات المنزلية والبنك الأهلي يبحثان آليات تمويل المشروعات

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
تنظم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا اليوم، الأربعاء، مع البنك الأهلي المصري لبحث آليات تمويل المشاريع الخاصة بالمدينة، وبحث ما يمكن تقديمه من البنك الأهلي إلى المجتمع التجاري لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع ضمن المبادرة التي أطلقتها الشعبة وتحت رعاية الغرفة التجارية.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وأحد مؤسسي مدينة الأدوات المنزلية، إن البنوك لابد أن تقلل من اشتراطاتها وطلباتها، حيث إن بعض الاشتراطات تكون تعجيزية، مطالبًا بتغيير الفكر حتى تتطور عملية التحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الاجتماع سيكون مهمًا خاصةً في ظل استعداد البنك الأهلي وترحيبه بتحويل تلك المشروعات في إطار مبادرة شعبة الأدوات المنزلية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وناشد "الطحاوي"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيه تعليمات وتوصيات للبنوك الوطنية؛ بدعم أي مشروع صناعي خاصةً من يتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

ترشيحاتنا

فنان تونسي يكشف تفاصيل صادمة لخروج ممثل عاريا في مهرجان قرطاج المسرحي.. فيديو

ارتفاع عدد ضحايا حادث ستراسبورج في فرنسا إلى قتيلين و11 مصابا

صحة مطروح: 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث أتوبيس العلمين

ماني يرفض هدية محمد صلاح ويهدر الهدف الثاني لليفربول

التموين تكشف عقوبة التجار المخالفين لأسعار السلع.. فيديو

ياسمين صبري توجه رسالة لجمهورها بعد اختفائها.. فيديو

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع

محمد صلاح يواصل التميز ويحقق رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

مواجهة من العيار الثقيل تنتظر ليفربول ومحمد صلاح بأبطال أوروبا

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية

دولة جديدة تقترب من نقل سفارتها إلى القدس

نائب في البرلمان الأوكراني يهدد باحتلال روسيا.. وموسكو ترد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو
سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟