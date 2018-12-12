اليوم.. شعبة الأدوات المنزلية والبنك الأهلي يبحثان آليات تمويل المشروعات

تنظم شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا موسعًا اليوم، الأربعاء، مع البنك الأهلي المصري لبحث آليات تمويل المشاريع الخاصة بالمدينة، وبحث ما يمكن تقديمه من البنك الأهلي إلى المجتمع التجاري لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع ضمن المبادرة التي أطلقتها الشعبة وتحت رعاية الغرفة التجارية.





وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وأحد مؤسسي مدينة الأدوات المنزلية، إن البنوك لابد أن تقلل من اشتراطاتها وطلباتها، حيث إن بعض الاشتراطات تكون تعجيزية، مطالبًا بتغيير الفكر حتى تتطور عملية التحول من الاستيراد إلى التصنيع.





وأوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الاجتماع سيكون مهمًا خاصةً في ظل استعداد البنك الأهلي وترحيبه بتحويل تلك المشروعات في إطار مبادرة شعبة الأدوات المنزلية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.



