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التنمية الزراعية: نجحنا في حل 70% من مشكلات المواطنين.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال اللواء محمد حلمي، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة نجحت في حل 70% من المشكلات التي يتقدم بها المواطنون.

وأضاف "حلمي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه خصص يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع لسماع شكاوي المواطنين والعمل علي حلها.

وأشار رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أنه يتم عقد مؤتمر يوم الخميس من كل أسبوع برئاسته، من أجل مواجهة صاحب المشكلة بالمسئول لحلها.

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