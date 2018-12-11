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منوعات

ميسي يشتري طائرة خاصة بـ 15 مليون دولار..صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
كريم جمال
قرر نجم فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي طائرة خاصة بـ 15 مليون دولار، من أجل رحلاته العائلية بين أوروبا وأميركا الجنوبية.

توسطت شركة أرجنتينية لشراء الطائرة من الولايات المتحدة الأميركية، وهي من نوع "جلف ستريم V"، طراز عام 2004، وتأتي بـ16 مقعدًا، وحمامين، بالإضافة إلى مطبخين.

ولكن ميسي حفر أسماء أفراد عائلته على درجات السلم الخاص بالصعود للطائرة وهي: ليو وزجته أنتونيلا بالإضافة إلى أولاده الثلاثة تياجو، سيرو وماتيو، واختار رقم 10 ليضيفه على ذيل الطائرة.
ميسي يشتري طائرة خاصة بـ 15 مليون دولار..صور
ميسي يشتري طائرة خاصة بـ 15 مليون دولار..صور
ميسي يشتري طائرة خاصة بـ 15 مليون دولار..صور

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