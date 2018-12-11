منصور حسن: مستشفي بني سويف الجامعي يقدم خدمة على أعلى مستوى

علق الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على عدم توافر أمبول الصبغة التي تستخدم في قسطرة القلب والأشعة، بالإضافة إلى بيعه داخل أحد المحلات التجارية " المستشفى الجامعي تستخدم 2000 أمبول من الصبغة التي تستخدم في قسطرة القلب والأشعة في الشهر الواحد، وهي غير متوفرة بالشكل الكافي، لأن الشركة المتخصصة في توريد الصبغة لديها مشاكل مع وزارة المالية بسبب الضرائب".



وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "one"، أن المستشفي الجامعي يقدم خدمة طبية على أعلى مستوى بالإضافة إلى زيادة نسبة الإقبال عليها بسبب تحول المستشفى العام إلي تخصصى.



وأكد أن المستشفى الجامعي لم يطلب من أي مريض شراء الصبغة من الخارج، وجار التحقيق في هذا الأمر، قائلا" "شراء المريض الصبغة الخاصة بالقسطرة من أحد المحلات الكهربائية شيء مفجع، لكنه لا يخص المستشفى الجامعي، وهو أمر خاضع لرقابة وزارة الصحة".