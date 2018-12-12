التصحيح الإلكتروني سلاح الجامعات لتطوير نظم الامتحانات.. عين شمس تستعد بإتاحة الأجهزة اللازمة.. تغيير تدريجي بالقاهرة.. سوهاج: إعلان النتيجة بنفس اليوم

تتجه الجامعات المصرية إلى تعميم تجربة التصحيح الإلكتروني للامتحانات، لما لها من العديد من المزايا، خاصة بعد إثبات نجاح التجربة، حيث يتميز التصحيح الإلكتروني للامتحانات بسرعة إجراء عملية التصحيح، مع ضمان تلافي أخطاء العامل البشري.





رئيس جامعة عين شمس يفتح الباب أمام جميع الكليات للتصحيح الإلكتروني





قال الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن معظم الكليات سيتم تصحيح الامتحانات بها إلكترونيا، مشيرا إلى أن الأجهزة متاحة لكل الكليات، ويمكن استخدام أي كلية بالجامعة لإجراء التصحيح إلكترونيا.





وأضاف "عزت"، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أنه يحظر على الطلاب دخول لجان الامتحانات بالموبايل، حتى وإن كان مغلقا، وكذلك يحظر دخول اللجان بأي سماعات، مشيرا إلى أنه من بين التعليمات الخاصة بالطلاب، عدم حضور الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة المقرر الامتحان بها.





وأكد رئيس جامعة عين شمس، أنه تم إصدار تعليمات للأساتذة بعدم السفر خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرا إلى أنه يتم تعليق لافتات بالكليات بهذه التعليمات.





رئيس جامعة القاهرة: تغيير تدريجي في نظم الامتحانات لتطوير فكر الطلاب





أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على حدوث تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة.





وأوضح الخشت، أن هذا التحول بدأ بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولى نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير، قائلا: "على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لابد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحدًا بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه في الاعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات".





رئيس جامعة سوهاج: التصحيح الإلكتروني أكثر دقة وأقل وقت وجهد





تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، امتحانات نصف الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، حيث اطلع على نظام التصحيح الإلكتروني وشكل نموذج الإجابة، مشيرا إلي أنه أثناء جولته أشاد بسهولة ودقة عملية التصحيح إلي جانب توفير الوقت والجهد.





عميد علوم سوهاج: تصحيح الامتحان وإعلان نتيجته بنفس اليوم





وقال الدكتور أحمد سليمان، عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، إن الكلية هي أول كلية تطبق نظام التصحيح الإلكتروني على مستوى كليات الجامعة، حيث يتم طباعة درجة الطالب على الورقة قبل خروجها من الجهاز، ما يعكس موضوعية وشفافية عملية التصحيح، مشيرا إلي أنه يتم تصحيح الإمتحان وإعلان النتيجة في نفس اليوم، وأنه لا توجد نسبة خطأ في أجهزة التصحيح الإلكتروني، وفي نهاية التصحيح يستخرج الجهاز كشف إلكتروني يحتوي على درجات الطلاب.





مدير وحدة القياس بجامعة سوهاج: تصحيح 2000 ورقة امتحانية خلال يوم واحد



