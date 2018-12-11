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أخبار البلد

نهلة عامر: أتمنى تحسين مكانة البرامج الاجتماعية فى مصر..فيديو وصور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:40 م
صدى البلد
سارة يسن - حمادة خطاب - تصوير / صلاح مهدي
قالت الإعلامية نهلة عامر، انها ليست من متابعى البرامج السياسية ولكنها تتمنى تحسين وضع ومكانة البرامج الاجتماعية فى مصر ، مشيرة أنها تتمنى تقديم برنامج اجتماعى هادف يقدم معلومة مفيدة للأسر المصرية من خلال متخصصين .

أضافت عامر خلال استضافتها بندوة بموقع صدى البلد ، أن البرامج الاجتماعية تحتاج الى المعلومة من حيث استضافة متخصصين، سواء أطباء لحل مشاكل المتزوجين وقانونيين لتقديم النصائح المفيدة ، موضحًا أن مصر من أعلى الدول فى العالم من حيث نسب الطلاق وهذه وضع غير طبيعى يحتاج لدراسة .

وأكدت أن الحب هو السبب الرئيسى فى إكتمال اى علاقة وضغوط الزواج خاصة فى علاقات الزواج بين الشباب هو السبب الرئيسى فى زيادة نسب الطلاق .

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