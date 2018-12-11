نهلة عامر: أتمنى تحسين مكانة البرامج الاجتماعية فى مصر..فيديو وصور

قالت الإعلامية نهلة عامر، انها ليست من متابعى البرامج السياسية ولكنها تتمنى تحسين وضع ومكانة البرامج الاجتماعية فى مصر ، مشيرة أنها تتمنى تقديم برنامج اجتماعى هادف يقدم معلومة مفيدة للأسر المصرية من خلال متخصصين .



أضافت عامر خلال استضافتها بندوة بموقع صدى البلد ، أن البرامج الاجتماعية تحتاج الى المعلومة من حيث استضافة متخصصين، سواء أطباء لحل مشاكل المتزوجين وقانونيين لتقديم النصائح المفيدة ، موضحًا أن مصر من أعلى الدول فى العالم من حيث نسب الطلاق وهذه وضع غير طبيعى يحتاج لدراسة .



وأكدت أن الحب هو السبب الرئيسى فى إكتمال اى علاقة وضغوط الزواج خاصة فى علاقات الزواج بين الشباب هو السبب الرئيسى فى زيادة نسب الطلاق .