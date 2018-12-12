برلماني: تزويد راتب المعلم ضروري للقضاء على الدروس الخصوصية

قال النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن المعلم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، ولابد من تزويد راتب المعلم ليتناسب مع ظروف المعيشية ويحد من ظاهرة الدروس الخصوصية .
وأضاف "برعي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تم إعلانه من خلال وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات الأوبن بوك حيث إنها ستمنع الدروس الخصوصية هذا الكلام غير صحيح بل ستقوم بتزويدها، مشيرًا إلى أن علاج المشكلة يكمن في تصحيح المناهج وتحسينها حتى تتواكب مع العصر، فضلا عن تدعيم المعلم حتى يبذل قصارى جهده في توصيل المعلومة إلى الطالب.
وتابع النائب قائلاً: "أرفض تمامًا عقوبة سجن المعلم ولا يجب مساواته باللصوص والمجرمين"، موضحًا إلى أنه ينبغي العمل وإيجاد بدائل أخرى تقوم بالقضاء على هذه الظاهرة بعيدة عن سجن المعلم".
كان قد أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلم.