برلماني: تزويد راتب المعلم ضروري للقضاء على الدروس الخصوصية

قال النائب عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن المعلم جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، ولابد من تزويد راتب المعلم ليتناسب مع ظروف المعيشية ويحد من ظاهرة الدروس الخصوصية .





وأضاف "برعي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ما تم إعلانه من خلال وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات الأوبن بوك حيث إنها ستمنع الدروس الخصوصية هذا الكلام غير صحيح بل ستقوم بتزويدها، مشيرًا إلى أن علاج المشكلة يكمن في تصحيح المناهج وتحسينها حتى تتواكب مع العصر، فضلا عن تدعيم المعلم حتى يبذل قصارى جهده في توصيل المعلومة إلى الطالب.





وتابع النائب قائلاً: "أرفض تمامًا عقوبة سجن المعلم ولا يجب مساواته باللصوص والمجرمين"، موضحًا إلى أنه ينبغي العمل وإيجاد بدائل أخرى تقوم بالقضاء على هذه الظاهرة بعيدة عن سجن المعلم".



