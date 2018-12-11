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محافظات

تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:38 م
تفعيل مبادرة 2 كفاية
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة عن تفعيل المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان " 2 كفاية "، وذلك للحد من الزيادة السكانية بين الأسر ورفع الوعى بأهمية تنظيم الأسرة وتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة ودورها فى كسر دائرة الفقر ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التى تمثل أحد أهم التحديات التى تعوق مسيرة التنمية.

وأوضح المحافظ فى بيان إعلامي أن المبادرة تستهدف مليونا و 148 ألفا و861 أسرة لديها ما بين طفل إلى ثلاثة أطفال على مستوى  عشرة محافظات هى الأعلى خصوبة من بينها محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل من خلال ثلاثة محاور: الأول تدشين حملات توعية مباشرة، وذلك من خلال الزائرين الصحيين والندوات التى تديرها الجمعيات الأهلية والمتطوعين المشاركين.

وأضاف: أما المحور الثانى عمل حملة إعلامية متكاملة من خلال البرامج التليفزيونية واللافتات فى المحافظات لتوضيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة والمحور الثالث لتطوير ودعم 70 عيادة تنظيم الأسرة أهلية لإتاحة الخدمة بالمجان للأسر المستهدفة فى المناطق المحرومة من الخدمة.

وفى إطار ذلك عقدت الدكتورة  نهال بلبع اجتماعا مع مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى والشئون الاجتماعية والأوقاف وممثلى الجمعيات الأهلية المشاركة فى المشروع بالمحافظة تم استعراض إمكانيات الجمعيات الأهلية التى تنفذ المشروع ونطاقها الجغرافى وأعداد المستفيدين والعيادات المجهزة بكل منها تمهيدًا لمتابعة تنفيذ انشطتها بالمحافظة وتقديم التيسيرات لفريق العمل، وبحث تطوير آليات استدامة انشطة المشروع والمساهمة فى تحقيق نتائجه المرجوة.

والتقت بلبع مسئولى جمعية على بن ابى طالب بكفر الدوار وجمعية شركاء التنمية والأعمال الإنسانية بمراكز ايتاى البارود وكوم حمادة وبدر لتفعيل المبادرة بنطاق  المحافظة .
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور
تفعيل مبادرة 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية بالبحيرة ..صور

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