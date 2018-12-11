المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

شاركت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة فى الدول العربية المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، والذي ترأسه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية وتم خلاله مناقشة الرؤية المقدمة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.



عقد الاجتماع اليوم على هامش اجتماع الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزارى العربى للسياحة التى ترأستها مصر وعقدت أمس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وشارك في الاجتماع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وأحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من وزراء السياحة والثقافة من الدول العربية.



وخلال كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن اجتماع اليوم يعتبر مكملا لاجتماع المجلس الوزارى الذى تم عقده أمس، مقدمة الشكر لصاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان على الرؤية التى قدمها ، مؤكدة على أن المزج الحقيقى بين السياحة والثقافة سيكون له أثر كبير فى تطوير القطاعين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.



وقالت إن دمج رؤية المملكة العربية السعودية الخاصة بالربط بين قطاعي السياحة والثقافة ، سيكون أحد المحاور الهامة في تطوير وتحديث استراتيجية السياحة العربية والتى تم تكليف الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بها أمس خلال اجتماع المجلس الوزارى لتتواكب مع المتغيرات العالمية، وعلى أن تطرح خلال الثلاثة أشهر المقبلة على أعضاء المجلس الوزاري العربي للسياحة.



وأكدت الوزيرة أن قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الرائدة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، لافتة إلى أن تحديث وتطوير هذه الصناعة بالاستعانة بالمنصات الرقمية ،كأحد أهم ادوات التواصل الان، سيفتح مجالات جديدة من شأنها أن تساهم في خلق فرص عمل في مجال السياحة.



وأشارت إلى أن تحديث آليات الترويج يعد أحد أهم محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن الحملة الترويجية لمصر ستتضمن محورا هاما للترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعتبر من صرحا ثقافيا هاما ، مشيرة إلى أن خلق شغف حول افتتاحه سيكون له اثرا كبيرا على المزج بين الاثار والثقافة والسياحة.



وتطرقت الوزيرة إلى أهمية الانفتاح بين الشعوب وبعضها، مشيرة إلى أن هناك ايضا محورا ترويجيا تتضمنه الحملة people to people p2p والذى يرتكز على انفتاح الشعب المصرى على الشعوب الأخرى، موضحة أن هذا الشعار سيكون له مردود إيجابى يتعلق بالامن والسلام.



وفى كلمته أعرب الأمير سلمان عن بالغ سعادته بوجوده فى مصر التى تعتبر وطن الثقافة والحضارة، فهى بلد عريق بثقافته وحضاراته واهله وانجازته، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماع بمكتبة الاسكندرية يعد فرصة تاريخية لها دلالة بالغة تعكس أهمية المزج بين الثقافة والتراث الحضارى من جهة و بين السياحة من جهة اخرى، وذلك فى كافة الدول العربية مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة الاستعانة بالوسائط التكنولوجيا الحديثة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى أن هذه الوسائط جعلت الثقافة في متناول الجميع.



وقال إن الرؤية المقدمة من المملكة العربية السعودية هدفها التكامل بين السياحة والتراث الثقافي والحضاري، مؤكدا على أهمية وضع هذه الرؤية كأحد محاور تطوير الاستراتيجية الخاصة بالسياحة العربية، والتى ستقوم اللجنة العربية المعنية بتطويرها والتي ترأستها وزارة السياحة المصرية لإعدادها على غرار برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة المصرى والذى تم عرضه أمس باجتماع المجلس الوزارى العربى للسياحة.



