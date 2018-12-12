ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: إلغاء الدروس الخصوصية مرهون بنجاح منظومة التعليم الجديدة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 03:18 ص
صدى البلد
القسم السياسي
قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن الدروس الخصوصية مهمة في الفترة الحالية، ولا يستطيع وزير التربية والتعليم الغاؤها إلا بعد نجاح التجربة الجديدة للوزارة.

وأضاف "غطاس" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع نظام جديد، ويتبقى معرفة فعاليته في التصدي إلى التلقين والحفظ، أم لم ينجح في ذلك، حيث ينبغي من تقييم هذه التجربة من قبل هيئة مستقلة خارج وزارة التربية والتعليم ، مشيرًا إلى أن نجاحها سيلغي بشكل مباشر الدروس الخصوصية.

وتابع النائب قائلا:" هناك أعباء كثيرة على أولياء الأمور ووجود ظاهرة مثل الدروس الخصوصية تضيف عبء مضاعف عليهم ونتمنى نجاح التجربة الجديدة للتخفيف من هذه الأعباء.

كان قد أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد تغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.

ترشيحاتنا

ترامب عن بن سلمان: زعيم السعودية وحليف جيد للغاية

وزير الصناعة يزف خبرا سارا عن صفر جمارك.. فيديو

الريف المصري يطلق تحذيرا هاما للمواطنين

إطلاق سراح مشروط لابنة مؤسس هواوي

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة خطف نجم فيتا كلوب من الأهلي

صحة مطروح: 15 سيارة إسعاف لنقل ضحايا حادث أتوبيس العلمين

ماني يرفض هدية محمد صلاح ويهدر الهدف الثاني لليفربول

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم العلمين الجديدة إلى 31 شخصاً

محمد صبحي يكشف سبب غيابه عن جنازة القلعاوي .. فيديو

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في إطلاق النار بفرنسا.. والداخلية تكشف هوية المهاجم

الإسماعيلي يودع كأس زايد للأندية الأبطال على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح.. فيديو

سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟