برلماني: إلغاء الدروس الخصوصية مرهون بنجاح منظومة التعليم الجديدة

قال النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، إن الدروس الخصوصية مهمة في الفترة الحالية، ولا يستطيع وزير التربية والتعليم الغاؤها إلا بعد نجاح التجربة الجديدة للوزارة.





وأضاف "غطاس" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التربية والتعليم قامت بوضع نظام جديد، ويتبقى معرفة فعاليته في التصدي إلى التلقين والحفظ، أم لم ينجح في ذلك، حيث ينبغي من تقييم هذه التجربة من قبل هيئة مستقلة خارج وزارة التربية والتعليم ، مشيرًا إلى أن نجاحها سيلغي بشكل مباشر الدروس الخصوصية.





وتابع النائب قائلا:" هناك أعباء كثيرة على أولياء الأمور ووجود ظاهرة مثل الدروس الخصوصية تضيف عبء مضاعف عليهم ونتمنى نجاح التجربة الجديدة للتخفيف من هذه الأعباء.



