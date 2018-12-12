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برلمان

النائب أحمد طنطاوي يطالب بتطبيق الملف الواحد في قضايا الأحوال الشخصية

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:09 ص
النائب أحمد طنطاوى
النائب أحمد طنطاوى
معتز الخصوصى
قال النائب أحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب، أثناء المائدة المستديرة التي يقيمها مجلس الشباب المصري حول مشروع قانون النائبة هالة أبو السعد، إننا نحتاج الي إعادة ضبط منظومة العدالة للقضاء علي التقديرات الوهمية لدخول الأفراد، وكذلك مقولة لم يستدل عليه التي يعاني منها أصحاب قضايا الأحوال الشخصية.

كما أعلن "طنطاوي" دعمه لتطبيق الملف الواحد وضم قضايا الأحوال الشخصية من نفقات ورؤية واصطحاب وغيرها في قضية واحدة وإعطاء السلطة التقديرية للقاضي لتتحقق العدالة. 

وقال إن أي علاقة من الممكن أن يقدر لها النجاح أو الفشل لذا يجب الاتفاق علي صيغة التخارج "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".

وأكد عضو مجلس النواب أن الاصطحاب حق لكلا الأبوين الصالحين، ولكن يجب ربط الاصطحاب بالإنفاق.

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