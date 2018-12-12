البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر حققت اكتشافات كبرى في مجال الغاز الطبيعي، ساهمت في نجاحها بتحقيق الاكتفاء الذاتي، بنهاية سبتمبر الماضي.





وأضاف وزير البترول في تصريحات له، أنه سيتم توجيه الفائض من الغاز للتصدير خلال المرحلة المقبلة، فى إطار العقود الموقعة من قبل؛ تأكيدًا لمصداقية الدولة وتوجيهه إلى مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أكبر قيمة مضافة.



