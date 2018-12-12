كايرو ستيبس تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بالأوبرا في 3 محافظات

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وبالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة، جولة فنية للفريق الموسيقى المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، حيث يقدم 3 حفلات بالاسكندرية ودمنهور والقاهرة، وذلك فى الثامنة من مساء غد، الخميس، 13 ديسمبر، بمسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية "، ومساء الجمعة 14 ديسمبر باوبرا دمنهور، وتختتم الجولة مساء الأحد 16 ديسمبر على المسرح الكبير بالقاهرة.
وقال الموسيقار وعازف العود باسم درويش مؤسس الفريق ان البرنامج يتضمن مجموعة من الاعمال الخاصة التى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها "اسكندرية ، شمس ، بكرة ، امبير ، سلطان ، خطوات خليجية ، كافيه جروبى، وسيوه" يؤديها مع العازفين ماكس كلاس ( ايقاع ) ، راجيد وليام ( ناى ) ، ستيفان هنرجنرودر ( باص ).
واضاف ان حفل القاهرة يضم احدى مؤلفاته بعنوان رقصة النيل ويصاحبها تابلوه لعناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم مديرها الفنى أرمينيا كامل الى جانب استضافة العازفين اوسو لطفى ( جيتار ) ورامى عطا الله ( بيانو ) والذى يقود الفريق فى ثلاثة اعمال .
يشار إلى أن كايرو ستيبس فريق جاز صوفى عالمى تأسس عام 2002 بالتعاون بين عازف العود المصرى باسم درويش وعازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألمانى ماتيس فراى وحقق شهرة عالمية تحت قيادة عازف البيانو وقائد الاوركسترا سيبستيان موللر نتيجه أسلوبه الفنى المتفرد الذى يعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة من مختلف انحاء العالم، بالاضافة الى دمج الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الالكترونية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009 وحاز إعجاب الجمهور والنقاد .