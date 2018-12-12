كايرو ستيبس تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية مع الجاز بالأوبرا في 3 محافظات

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وبالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة، جولة فنية للفريق الموسيقى المصرى الألمانى كايرو ستيبس بقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، حيث يقدم 3 حفلات بالاسكندرية ودمنهور والقاهرة، وذلك فى الثامنة من مساء غد، الخميس، 13 ديسمبر، بمسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية "، ومساء الجمعة 14 ديسمبر باوبرا دمنهور، وتختتم الجولة مساء الأحد 16 ديسمبر على المسرح الكبير بالقاهرة.





وقال الموسيقار وعازف العود باسم درويش مؤسس الفريق ان البرنامج يتضمن مجموعة من الاعمال الخاصة التى تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز منها "اسكندرية ، شمس ، بكرة ، امبير ، سلطان ، خطوات خليجية ، كافيه جروبى، وسيوه" يؤديها مع العازفين ماكس كلاس ( ايقاع ) ، راجيد وليام ( ناى ) ، ستيفان هنرجنرودر ( باص ).





واضاف ان حفل القاهرة يضم احدى مؤلفاته بعنوان رقصة النيل ويصاحبها تابلوه لعناصر من فرقة باليه اوبرا القاهرة تصميم مديرها الفنى أرمينيا كامل الى جانب استضافة العازفين اوسو لطفى ( جيتار ) ورامى عطا الله ( بيانو ) والذى يقود الفريق فى ثلاثة اعمال .



