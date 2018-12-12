حبس لص لسرقته أسطوانات بوتاجاز بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، شخص 4 أيام لقيامه بارتكاب وقائع سرقة أسطوانات البوتاجاز من العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.



وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا بقيام بعض الأهالى بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل غرفة حارس عقار كائن بدائرة القسم.



بالانتقال والفحص تبين أنه عاطل، ومقيم بالفيوم - سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا (شروع فى سرقة مسكن ، سرقة).



وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه (2 حادثين) بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

