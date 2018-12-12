ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس لص لسرقته أسطوانات بوتاجاز بالقاهرة الجديدة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 04:51 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
عمرو خليفة
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، شخص 4 أيام لقيامه بارتكاب وقائع سرقة أسطوانات البوتاجاز من العقارات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغا بقيام بعض الأهالى بضبط أحد الأشخاص حال شروعه فى سرقة أسطوانة بوتاجاز من داخل غرفة حارس عقار كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه عاطل، ومقيم بالفيوم - سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "سرقة مسكن"، والمطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا (شروع فى سرقة مسكن ، سرقة).

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته أقر بارتكابه (2 حادثين) بذات الأسلوب، وأضاف بتصرفه فى باقى المسروقات بالبيع لأحد الأشخاص تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

شيماء سيف: حاسة بعد الجواز إني مخطوفة ومش عارفه أتأقلم.. فيديو

16 لاعبا فقط في قائمة الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي

لجنة الحكام ترفض إشراك نجل أحمد الشناوي في إدارة مباريات الدوري الممتاز

ترامب عن بن سلمان: زعيم السعودية وحليف جيد للغاية

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في إطلاق النار بفرنسا.. والداخلية تكشف هوية المهاجم

محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو

سيدة تناشد الحكومة: تعبت من نومة الشارع ونفسي في حتة شقة

بدون كيرياتين أو فيلر.. 3 مكونات من مطبخك لزيادة كثافة شعرك

وزير الصناعة يزف خبرا سارا عن صفر جمارك.. فيديو

الأنبا يؤانس: أنا بخير وسأعود إلى أسيوط خلال أيام.. فيديو

عبد اللطيف: الأهلي سيعود بقوة.. وعلى الزمالك هزيمة 3 فرق لإثبات جدارته

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟