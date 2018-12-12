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حوادث

حبس عصابة سرقة الشقق في النزهة

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 05:32 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
رامى المهدى
أمرت نيابة النزهة، بحبس عناصر تشكيل عصابى 4 أيام تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن.

وكان قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من سيدة قررت بأنها عقب عودتها من عملها اكتشفت كسر باب الشقة سكنها وسرقة (2 شاشة تلفاز، مبلغ مالى قدره 70,000 جنيه، جهاز "ريسيفر"، جهاز لوحى "تابلت") ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

تم تشكيل فريق بحث لتحديد مرتكبى الواقعة وأسفرت جهوده أن وراء ارتكابها عاطلين عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما جميع المسروقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية ضبطت بحوزتهما وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن وارتكابهما (7) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهما ضُبط بمسكنهما (10 شاشات تلفاز، مبلغ مالى 5000 جنيه، 2 جهاز "ريسيفر ") وضبط (جهاز كمبيوتر "لاب توب"، جهاز ريسيفر، جهاز لوحى "تابلت") لدى عميلهما المدعو "كيرلس .ن.ر"- سن 24- عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض" وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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