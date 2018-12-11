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سامي فهمي: سمير غانم إنسان يشبه الملاك.. وليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لـ ميزو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
قال الفنان سامي فهمي، إن سمير غانم إنسان رائع ويشبه الملاك وكان يسمح لي بقول الإفيهات كما أريد.

وأضاف «فهمي» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن السبب الرئيسي في نجاح دوره في مسلسل «ميزو» هو الكوميديان الكبير سمير غانم.

وأوضح «فهمي» أن ليس لدينا مانع من استكمال الجزء الثاني لمسلسل «ميزو» لكننا ننتظر شفاء المؤلف لينين الرملي، مؤكدا أن حبي لعائلة سمير غانم ودلال عبد العزيز كبير جدا و«نفسي أعيش في بيتهم».

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