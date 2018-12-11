شاهد.. رابح صقر يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه

شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات صورة حسابها الشخصي على موقع التدوين القصير تويتر، ظهر فيها الفنان السعودي رابح صقر مع سالم الهندي رئيس شركة روتانا، وهما يضعان اللمسات النهائية على الألبوم.



وأعلنت روتانا عن طرح ميني ألبوم "رابح صقر" الجديد قريبا، ضمن أعياد رأس السنة بالتزامن مع حفله فى القاهرة وسيحتوي على 7 أغان منها 4 أغان من ألحان "رابح" نفسه.



وعلى جانب آخر، يحيي رابح صقر، حفلا غنائيا ليلة راس السنة، بأحد فنادق القاهرة، ومن المقرر أن يقدم رابح، خلال الحفل عددا من أشهر أغنياته التي يتفاعل معها الحضور، ومن أبرزها "ما هو أنت" و"ما عاد تسأل" و"هو هذا" و"صدقنى" و"منتهى الرقة" و"باين عليك" وغيرها.

