ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

حبس لص سيارات المعادي 4 أيام

الأربعاء 12/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
محمد العيسوى
أمرت نيابة المعادي، بحبس لص 4 أيام لاتهامه بسرقة السيارات.

وكانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادى قد تمكنت من ضبط عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل".. حال استقلاله سيارة ملاكى "بدون ترخيص".

بالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المدعو "ماجد.ح.ع"- سن 58 - طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.

وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.

كما اعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

ترشيحاتنا

جيمس ميلنر: محمد صلاح أنقذنا مجدداً

الريف المصري يطلق تحذيرا هاما للمواطنين

تغريم ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز 293 ألف دولار لصالح ترامب

ارتفاع عدد القتلى والمصابين في إطلاق النار بفرنسا.. والداخلية تكشف هوية المهاجم

بدون كيرياتين أو فيلر.. 3 مكونات من مطبخك لزيادة كثافة شعرك

البترول: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر

الأنبا يؤانس: أنا بخير وسأعود إلى أسيوط خلال أيام.. فيديو

سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية

أحمد وفيق: رانيا يوسف ملتزمة.. وحالة كيميا تجمع بيننا في كأنه امبارح

الحكومة البريطانية تندد بإجراءات الاحتلال ضد الفلسطينيين

وصفة عجيبة تقضي على التهاب الحلق دون مضادات حيوية

فرج عامر يكشف لـ صدى البلد حقيقة خطف نجم فيتا كلوب من الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاط تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب .. صور

ارتفاع عدد مصابي إطلاق النار في فرنسا وفرار المهاجم.. صور

الزمالك يحقق رغبة مريض سرطان بحضور التدريب والتقاط صورة تذكارية

متحف النيل بأسوان يستقبل وفدا من دول حوض النيل.. صور

SAMSUNG تطلق أول هاتف بكاميرا داخل شاشة فى العالم.. صور

فيديو

باريس سان جيرمان يتأهل لدور الـ 16 في دوري الأبطال.. فيديو
سامي فهمي: لهذا السبب أطلقت على أبنائي أسماء أجنبية
سامي فهمي: الشهرة حرمتني من متعات كثيرة في الحياة ومنها أكل الكوارع
محمد صلاح يقود ليفربول للتأهل لدور الـ 16 من بوابة نابولي في دوري الأبطال.. فيديو
سان جيرمان يسجل الهدف الثالث في شباك سرفينا زفيزدا ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟

توقعاتك لمباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج" ؟