حبس لص سيارات المعادي 4 أيام

أمرت نيابة المعادي، بحبس لص 4 أيام لاتهامه بسرقة السيارات.
وكانت قوة أمنية تابعة لقسم مكافحة جرائم سرقة السيارات بدائرة قسم شرطة المعادى قد تمكنت من ضبط عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة البساتين - سبق إتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سرقة وسائل نقل".. حال استقلاله سيارة ملاكى "بدون ترخيص".
بالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها من المدعو "ماجد.ح.ع"- سن 58 - طبيب، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى.
وبمواجهته اعترف بسرقتها بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد مساومة مالكها على إعادتها مقابل مبلغ مالى.
كما اعترف بارتكاب (10) حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.