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أخبار العالم

حماس تحمل إسرائيل مسئولية حياة أبومازن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 11:32 م
صدى البلد
عرفة البنداري
حملت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الجانب الإسرائيلي، المسئولية الكاملة عن تداعيات التحريض الخطير على الرئيس محمود عباس، من خلال نشر إعلانات وملصقات تطالب بضرورة اغتياله.

وقال الناطق باسم الحركة حماس فوزي برهوم، "إن نشر إعلانات وملصقات تحرض على قتل رئيس السلطة محمود عباس يعكس عقلية وثقافة العنف والإرهاب التي عززتها حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "تتحمل حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات هذا التحريض الخطير".

في السياق ذاته، طالب برهوم، السلطة الفلسطينية باتخاذ الخطوات الكفيلة لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية الممنهجة وفي مقدمتها إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت منظمات يهودية يمينية قد علقت ملصقات في بعض المستوطنات ومناطق الضفة عليها صورة أبومازن وعلى رأسه علامة هدف، مطالبين بضرورة تصفيته.

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